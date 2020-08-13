مصطفى شوقي يحتفل بتحقيق "ضارب عليوي" 3 ملايين مشاهدة

احتفل المطرب مصطفى شوقي مع جمهوره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بتحقيق كليبه "ضارب عليوي" بنسخته الجديدة 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وكتبت مصطفى "ضارب عليوي" بالنسخة الجديدة يتخطى 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

وطرح المطرب مصطفى شوقي، نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له، بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية، بعد أغنية "ملطشة القلوب".

"ضارب عليوي"، ثالث الأغاني التي يطرحها الفنان مصطفى شوقي، إذ قدم "أبويا وصاني"، كإهداء للجيش المصري، ولاقت أغنيته "ملطشة القلوب" نجاحا كبيرا عند طرحها، وشهدت أول تعاون يجمعه مع الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، صناع أحدث أغانيه "ضارب عليوي".