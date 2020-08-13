زوجة حفيد مؤسس قطر: قدمت شكاوى ضد النظام الحاكم بسبب سجن زوجي

قالت أسماء أريان، زوجة طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، إنها قدمت 4 شكاوى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فيهم 1600 ورقة قطرية تثبت فساد وظلم النظام القطري لأن زوجها محكوم عليه بـ26 عاماً بسبب قضايا شيكات، موضحة أن الأمم المتحدة نظروا إلى الأوراق على مجمل الجد منذ البداية، وتوقعوا أن قطر ستقوم بإنهاء تلك الأزمة.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن السلطات القطرية غير معروف "رأسها من رجلها" وأنهم غير صادقين وليست لديهم الخبرة ، مشيرة إلى أن القطريين لا يتعاملون بالقانون ولا يعرفون التعامل مع القوانين الدولية.

وأكملت زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، أن السلطات القطرية نقلت زوجها إلى سجن لا تعرف مكانه، مشيرة إلى أنه تم سجن الشيخ طلال بسبب مطالبته بحقوق، كما أن سلطات الدوحة نهبت حقوق عائلة آل ثاني واتهمتهم بمعارضة سياستهم: "كأنك بتتعامل بناء على مزاج الشخص لو هو شارب قهوة ومزاجه تمام ممكن يخلص امورك ولو مزاجه مش تمام ما راح تخلص أمورك وده حال السلطات القطرية وما بتتعامل بالقانون".

وتابعت زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، أن سلطات الدوحة منعت الطعام والدواء عن زوجها، حتي أنه أصيب في عينه، ومنحوه ملابس أكبر من مقاساته موضحة أن أهل الدوحة ليس لديهم جرائم، كما تم حجز أموال وأراضي زوجها، وكذلك منع مخصصات الأطفال.

وأشارت أن حقوق أسرة زوجها مسلوبة والنظام الحاكم رفض اعطائهم حقوقهم باعتبارهم أبناء الحاكم السابق ويرفضوا التفاوض على ذلك، مشيرة أن أبنائها لم يروا أبيهم منذ 7 سنوات ولا يعرفوه لانهم لم يشاهدوه من قبل.