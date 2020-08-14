ناتجاس: دفع فواتير الغاز من خلال محافظ شركات الاتصالات

قالت شركة ناتجاس العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إنه يمكن الآن دفع فواتير الغاز الخاصة بعملائها من خلال المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات العاملة في مصر.

وأضافت الشركة أن هذا يأتي ضمن خطة التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين لدفع الفواتير بأكثر من طريقة وتقليل التزاحم في مقرات الشركة، حيث إنه يمكن تسديد فواتير الغاز من خلال عدة طرق منها "فوري" أو من خلال المحافظ البنكية أو من خلال تطبيق "فون كاش" وغيرها من الطرق التي تسهل على المواطنين.