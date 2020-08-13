"المهن العلمية": كلية العلوم ستنافس الطب والهندسة في تنسيق هذا العام

قال محمد غريب أبوعميرة، وكيل نقابة المهن العلمية، إن قطاع العلوم بالمجلس الأعلى للجامعات يشمل تحت لوائه ما يزيد على ٤٠ كلية علوم ومعهدًا علميًا، مشيرًا إلى إقبال طلاب الثانوية على كليات العلوم وتخصصاتها المستحدثة، وإدراجها كرغبة أولى بالتفضيل على كليات أخرى مثل الطب والهندسة.

وتابع "غريب" في تصريح خاص: "لذا كان لزامًا على نقابة المهن العلمية كمؤسسة علمية عريقة، وبيت استشاري علمي للدولة المصرية، أن تساير خطة الدولة ورؤية التعليم العالي باستهداف هذه التوجهات، وأن تتوسع تباعًا في تحديد وتنظيم مهنها العلمية ذات الطبيعة المتطورة، كي تلحق مصر بركب التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير".

وأضاف: قامت نقابة المهن العلمية بتغيير مسمى شعبة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح علوم الحاسبات والمعلومات والبيانات والذكاء الصناعي، حتى تستوعب التخصصات العلمية الجديدة التي ظهرت بكليات علوم بورسعيد والسويس وزويل، وأيضًا لاستيعاب خريجي الكليات الوليدة مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية علوم البيانات بجانب خريجي كليات الحاسبات والمعلومات، تمهيدًا لمنحهم رخصة مزاولة مهنة ليعمل بها كمسوغ للتعيين ومنحهم لقب "مهندس برمجيات".

وتابع وكيل نقابة المهن العلمية، بأن النقابة تضمنت ثلاثة أقسام جديدة ضمتهم للشعب التخصصية المناسبة لهم، وهي "علوم الأرض"، وعلوم الفضاء والملاحة، و"علوم البترول"، وذلك لاستيعاب التخصصات الجديدة التي ظهرت بكليات علوم القاهرة وعين شمس والسويس والمنصورة ، وأيضًا لاستيعاب خريجي الكليات الجديدة بهذه المسميات، والتي بلغت مدة الدراسة بها ٤ سنوات أكاديمية.

وذكر أن النقابة لم تكن بمعزل عن التطورات العظيمة الحادثة بمجالات العلوم الطبية الحيوية، حيث يجرى استحداث شعبة علوم الصناعات الدوائية والتحليل والتسويق الدوائي، بجانب شعبة العلوم الطبية التطبيقية، وذلك بعد وضع اشتراطات علمية وتأهيلية وتدريبية للقيد بالشعبة، والحصول على رخصة مزاولة مهنة.

وأشار "غريب" إلى أن النقابة منحت ما يزيد على 2000 رخصة طبيب علوم طبية ودوائية بتخصصات الشعبتين المختلفة في التحاليل الطبية، والأشعة، والتغذية العلاجية والأجنة والتحليل والتصنيع الدوائي، كما منحت حوالي 500 شهادة استشاري علمي بهذه التخصصات خلال العامين السابقين فقط.

وقال إن النقابة تسعى حاليًا لاستحداث شعبة علوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لاستيعاب الأخصائيين العلميين من كليات علوم المنصورة ودمياط وأسيوط، وأيضًا استيعاب خريجي كليات التكنولوجيا الحيوية، بعد معادلة محتواهم العلمي ببكالوريوس العلوم من الأعلى للجامعات، وأيضًا معاهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالسادات، والبيولوجيا الجزيئية بأسيوط وأيضا شعبة علوم الثروة السمكية وتكنولوجيا المصايد والاستزراع السمكي.