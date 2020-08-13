"حبيتك وبحبك وهحبك".. 25 عملاً و3 زيجات في حياة "عبدالمطلب"

قالوا إنّ صوته يشبه الحارة المصرية بأصالتها وعراقتها، وساعدته موهبته على أن يصبح رائد الأغنية الشعبية، إذ فتح الباب على مصراعيه أمام هذا اللون الغنائي لكل من جاء بعده، بعد أن تعامل مع عدد كبير من الملحنين بمختلف نغماتهم، هو محمد عبدالمطلب الذي سكن قلوب محبيه بحنجرته الذهبية وصوته المميز.

ولد الفنان محمد عبدالمطلب، في 13 أغسطس 1910 بمحافظة البحيرة، ورحل في نفس الشهر يوم 21 1980، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد حياة فنية عامرة بالإبداع، إذ اقترب من 1000 أغنية، وترك إرثًا لا يقدر بثمن.

كعادة أبناء القرى في هذه الفترة الزمنية، حفظ محمد عبدالمطلب القرأن الكريم في الكُتّاب، و ظهرت "حلاوة" صوته وقوة حنجرته، وكان مستمعًا مولعًا بالعشق لأغاني الشيخ أبوالعلا محمد، والشيخ سيد درويش، وكانت بدايته حين تعرف على الموسيقار داود حسني، وأصبح عضوًا بفرقته وتتلمذ على يديه وتعلّم أصول "الكار"، لينتقل بعدها إلى التعاون مع فرقة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، بخلاف عمله بفرقة بديعة مصابني، التي كانت من أشهر الفرق في بدايات القرن الماضي.

"بتسأليني بحبك ليه.. سؤال غريب مجاوبش عليه".. بهذه الأغنية وأغنيات أخرى، شكّل محمد عبدالمطلب ثنائيًا فنيًا ناجحًا مع الملحن محمود الشريف، نتج عنه عدد من الأغنيات، بينها "اسأل مرة عليا، بتسأليني بحبك ليه، وودع هواك وانساني".

ومن ألحان محمد فوزي، قدّم عبدالمطلب، أشهر أغنياته "ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين.. وعشان أنول كل الرضا يوماتي أروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين"، كلمات الشاعر زين العابدين علي.

"يا حاسدين الناس، مالكم ومال الناس.. ده كل قلب في ألم ولكل واحد كاس".. تعامل محمد عبدالمطلب مع عدد كبير من الملحنين من مختلف الأجيال، منهم عبدالرؤوف عيسى، محمد الموجي، سيد مكاوي، كمال الطويل، رياض السنباطي، فريد الأطرش، بليغ حمدي، ومن أشهر أغنياته "رمضان جانا، السبت فات، يا مغرمين، مبيسألش عليا أبدا، مخاصمنا".

"وعلى الأرغول راح أغني وأقول.. تسلم إيدين اللي اشترى الدبلتين والأسورة.. راح أجيب عقدين وسبع فساتين وعشر ورقات حنة وسكر".. تزوج عبدالمطلب 3 مرات، الأولى كانت من شوشو عزالدين، شقيقة الراقصة ببا عزالدين، وأنجب منها ابنيه نور وبهاء، ليقع الانفصال بعدة سنوات، والثانية من المطربة نرجس شوقي، والأخيرة كانت من كريمة عبدالعزيز شقيقة زوجة الملحن محمود الشريف، وأنجب منها ابنتيه سامية وانتصار.

"اعمل معروف يا أبو عود ملفوف ياللي جبينك بنور مشطوف".. غناها محمد عبدالمطلب، مع استعراضات نعيمة عاكف، "يا غزال فري جود يكسف هوليود"، بعد مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية سواء بالغناء فقط أو التمثيل أو الإنتاج.

وقدم عبدالمطلب نحو 25 عملا فنيا، بينها فيلم "بنت الأكابر" مع ليلى مراد، أنور وجدي، وإسماعيل ياسين، وغنى "دي ليلة بيضا والنبي بيضا"، كما شارك في أفلام "أشكي لمين، إديني عقلك، بيني وبينك، علي بابا والأربعين حرامي، وبنت الحتة".

"حبيتك وبحبك وهحبك على طول.. موش خاين ونسيتك زي إنت مابتقول"، ومن الأفلام التي أنتجها محمد عبدالمطلب، "الصيت ولا الغنى"، وشارك بالتمثيل فيها أمام إسماعيل ياسين وشكوكو وزوزو الحكيم، وفيلم "5 شارع الحبايب"، مع نجلاء فتحي، حسن يوسف، ونجوى فؤاد.

"يا أهل المحبة كل الأحبة شايفين هنا.. اشمعنى قلبي مظلوم في حبه واحترت أنا".. وسط نجاحاته وتتويجه رائدًا وملكًا على عرش الأغنية الشعبية، وسعادته بأبنائه وأحفاده، وفرحته باستعداده لزواج أصغر أبنائه "انتصار"، عام 1979 وقبل 7 أيام من الزفاف، رحلت العروس الصغيرة، وأخذت معها فرحة والدها.

"بصعب على روحي لما بشوف حالي، بين بسمتي ونوحي كلمة تقولها لي، ومهما أبات أدعي.. إيه راح يفيد دمعي".. سكن الحزن قلب محمد عبدالمطلب، ورحل بعد صغيرته بشهور قليلة ليرقد بجوارها في سلام، "وحياتك وعيونك ما في غيرك على بالي.. أنا ليلي أحلم بيك ونهاري بيك مشغول.. ولا هيأس من بعدك ولا أشبع من قربك، أنا راضي بأسايا وهنايا برضاك، من قالك يا مُنايا إني في يوم أنساك".