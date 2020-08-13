الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في أفريقيا كان مختلفا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تطور انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في القارة الأفريقية كان مختلفًا، مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم.

وذكرت المنظمة، في تقرير لمكتبها الإقليمي لأفريقيا بمناسبة مرور 6 أشهر على ظهور حالات الإصابة بكورونا المستجد في القارة، أن التحليل الأولى لاحظ أن الزيادة الهائلة في عدد حالات الإصابة والتي تبلغ ذروتها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا تحدث في أفريقيا، ولكن بدلا من ذلك تشهد العديد من البلدان ارتفاعًا تدريجيًا في عدد حالات الإصابة ومن الصعب تحديد ذروة معينة.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أن أنماط الانتقال بين البلدان تختلف ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال داخل البلدان، موضحة أن الفيروس أثر في البداية وبشكل رئيسي على العواصم، لكنه مع ذلك ينتقل الآن من المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية إلى المستوطنات العشوائية، ثم إلى المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.