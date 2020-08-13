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محمود مسلم

ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية لنحو 600 مليار دولار

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(أ.ش.أ)
04:47 م | الخميس 13 أغسطس 2020
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي

أعلن البنك المركزي الروسي، أنّ احتياطات روسيا الدولية ارتفعت في الفترة من 31 يوليو الماضي وحتى 7 أغسطس الحالي بنسبة 1.5%، لتصل إلى 600.7 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي الروسي في بيان، اليوم، إلى أنّه بحلول السابع من أغسطس الحالي، بلغت الاحتياطات الدولية لروسيا 600.7 مليار دولار، وارتفعت خلال أسبوع بمقدار 8.9 مليار دولار أو بنسبة 1.5%.

وأضاف البنك المركزي، أنّ الزيادة تعود لإعادة التقييم الإيجابي لسعر الصرف وزيادة أسعار الذهب.

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية "الذهب والعملات الأجنبية" الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية.

وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية "الأصول الاحتياطية الأخرى".

يذكر أنّ أكبر احتياطي في تاريخ روسيا بلغ 598 مليار دولار في أغسطس 2008.

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