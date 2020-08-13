وصول مهاجرين إلى سواحل "كينت" الإنجليزية لليوم العاشر على التوالي

تمكنت قوات حرس الحدود بمقاطعة "كينت" الإنجليزية من اصطحاب مهاجرين إلى ميناء "دوفر" الإنجليزي بواسطة الزوارق السريعة، في ظل موجة عبور المهاجرين القناة الانجليزية "بحر المانش" قادمين من فرنسا لليوم العاشر على التوالي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم، أن القناة الانجليزية شهدت مئات حالات العبور للمهاجرين خلال الشهر الجاري، موضحة أن نحو 71 مهاجرًا وصلوا إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، على متن 6 قوارب.

وأضافت "سكاي نيوز"، أن نحو 235 مهاجرًا جرى إنقاذهم على يد قوات الحدود خلال عبورهم بحر المانش في 6 أغسطس الجاري، ما مثل ذروة الأعداد اليومية المسجلة خلال هذا العام.

وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، - تعليقًا عن تسلل المهاجرين للقناة - "إن عمليات عبور القناة الإنجليزية غير مقبولة، حيث إن فرنسا دولة آمنة، وبناءً على ذلك فإن المهاجرين ليس لديهم الحافز للقدوم إلى شمال فرنسا ومحاولة عبور القناة الإنجليزية".

وعبر أكثر من 4 آلاف مهاجر القناة الإنجليزية، في محاولة للوصول إلى بريطانيا خلال العام الجاري 2020.