تفاصيل سرقة "فيلا" رئيس اتحاد اليد بأكتوبر أثناء وجوده في الساحل

فحصت أجهزة الأمن بالجيزة، الكاميرات فى محيط فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، الذى تعرض للسرقة فى مدينة 6 أكتوبر، دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، للوصول إلى معلومات أو مشاهدات للمتهمين، والوقوف على ملابسات الواقعة.

كشفت المعاينة التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن عدم وجود أي آثار عنف داخل أو خارج الفيلا، وأن الجاني المجهول، دخل بطريقة مشروعة إلى الفيلا، واستولى على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي قادها العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أول وثان، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، أن رئيس اتحاد كرة اليد، اكتشف الواقعة عقب عودته هو وأسرته من الساحل الشمالي، وتوجه إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا رقم 8220 أول أكتوبر، وأقر في محضر الشرطة، بأنه عقب عودته من الساحل الشمالي، اكتشف سرقة أموال وقطع ذهبية من فيلته بمنطقة 6 أكتوبر.