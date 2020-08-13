"الأعلى للإعلام" عن مد مهلة توفيق أوضاع المؤسسات الإعلامية: غير صحيح

أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدم صحة ما ورد في البيان الصادر عن جمعية اتصال مصر، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجمعية إنترنت مصر، والخاص بقرار مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية.

وتابع في بيان للمجلس: لم يلتق أي من أعضاء المجلس بالشركات المذكورة، وإنما تلقى خطابًا يطلب مد المهلة ستة أشهر، وهو ما تم رفضه، حيث اتخذ المجلس قرارًا قبل الخطاب المشار إليه بمد المهلة ثلاثة أشهر فقط، تماشيًا مع توجيهات رئيس الوزراء بالجهات التي يجوز مد المهلة لها بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتم إرجاء الإعلان عنها لحين انتهاء فترة السماح اليوم الخميس.

وناشد "الصالحي" مصدري البيان بالتزام الحقائق، وعدم استثمار مثل هذه المواقف في غير موضعها، لإعلاء الشفافية والإفصاح، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.