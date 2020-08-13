رئيس الوزراء الجزائري: البيروقراطية تعرقل تنفيذ مسار برنامج تبون

قال الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم، إن البيروقراطية تعرقل مسار برنامج الرئيس عبدالمجيد تبون وبرنامج الحكومة.

وأضاف جراد، في كلمته اليوم في ختام لقاء الحكومة بالولاة، إنه "حسب الأرقام التي قدمت فإن 10 إلى 20% فقط من توجيهات الرئيس تبون نفذت: "صحيح أن هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي خاص بفيروس كورونا وظروف الماضي لكن هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة".

وشدد جراد، على ضرورة مكافحة البيروقراطية، وقال إنه يجب العمل على تنفيذ نسبة كبيرة من برنامج تبون قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه من خلال المتابعة اليومية للقرارات قد تصل إلى نسبة مقبولة بمعدل تنفيذ 60 إلى 70% من برنامج الرئيس تبون.

وأوضح جراد، أنه "من الأولويات المهمة اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى التدخل السريع في مناطق الظل (العشوائيات) وتحديد أجندة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لأن الجزائر الجديدة هي آلية ووسائل ومنهجية جديدة".