محمد بن راشد: التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان

نشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، صورة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا بعبارة: "التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أعلن اليوم، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.