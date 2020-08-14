أساتذة علم نفس يحددون أبرز سمات "شخصية الإرهابي": ازدواجي.. انهزامي.. مضطرب سلوكيا

رغم تعدد التنظيمات الإرهابية والخلفيات الاجتماعية والثقافية المتنوعة لعناصر هذه التنظيمات، تظل هناك بعض الصفات المشتركة التى تشكل أجزاء مشتركة من شخصية العناصر الإرهابية، والتى تفتح الطريق نحو انضمامهم للجماعات المتطرفة وارتكاب الجرائم وممارسة العنف دون شعور بندم أو مراجعة للنفس، وهو ما أكده عدد من خبراء وأساتذة الصحة النفسية، الذين أكدوا أن الشخصية الإرهابية تتسم بعدد من الصفات المشتركة، يأتى على رأسها الانهزامية، والازدواجية، والاضطراب السلوكى.

الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، قال إن عناصر الجماعات المتطرفة يتسمون جميعاً بأنهم أبعد ما يكونون عن المنطق، ويتبنون تفكيراً خرافياً يتعلق بتصورات خاطئة عن الدار الآخرة والثواب والعقاب، مضيفاً أن شخصية العنصر الإرهابى لا تكون قادرة على تذوق الجمال والحب أبداً، لأنها شخصية جامدة وفقيرة نفسياً.

"عكاشة": يتصرفون بكراهية تجاه الجميع

وأضاف «عكاشة»، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، أن معظم الإرهابيين يعانون من «اضطراب سلوكى» يجعلهم يتصرفون على نحو غاية فى التطرف والكراهية تجاه الجميع، متابعاً: «الإرهابى إنسان كاره للآخر، من أهم صفاته أنه مهمش، بل يستغرق بنفسه فى تهميش نفسه لينعزل عن العالم الذى يتخذه عدواً، وهو أيضاً إنسان مهزوم من داخله رغم ما يبديه من عنف وقسوة، وساخط دائماً، وغير قادر على تحقيق سعادته فى الدنيا، فيبحث عنها فى الآخرة وفق فهم خاطئ ومزيف ورجعى للدين».

وقال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن نفسية الإرهابى تعانى من «ازدواجية الشخصية»، موضحاً أن الازدواجية عبارة عن اضطراب نفسى يجعل الشخص يظهر كأنه شخصان، وبالتالى قد يقول أو يؤمن بأفكار ويفعل عكسها، وقد يفعل الفعل وعكسه فى وقت واحد، متابعاً: «الإرهابى مثلاً قد يدعو الناس للصلاة ثم يقتل المصلين أنفسهم كما رأينا فى حادث مسجد الروضة بالعريش، والسبب فى ذلك الازدواجية النفسية والفكرية التى يعانى منها».

وأضاف «فرويز» أن من بين سمات الشخصية الإرهابية الشعور بالحرمان، خاصة الحرمان العاطفى، وهذا الحرمان يحاول أن يستعيضه فى شكل ممارسات تحمل قدراً كبيراً من العنف والكراهية ضد الغير، متابعاً أن شخصية العنصر الإرهابى تتسم أيضاً بفكرة «العنف المتراكم»، موضحاً: «يتراكم العنف داخل العنصر فى عمليات تجنيده وتأهيله، حتى يصل هذا العنف إلى حد يجعل من ذلك العنصر قنبلة موقوتة قابلة للانفجار طواعية فى أى وقت».

"فرويز": الفئة من 15 إلى 25 الأسهل فى التجنيد

وأشار إلى أن الشخصيات الأسهل فى عملية تجنيدها للجماعات الإرهابية تكون الشخصيات الانطوائية التى لا تجد لنفسها مجالاً من الأصدقاء والزملاء وتفتقر للخبرة فى الحياة، وكذلك الشخصيات التى قد تكون ارتكبت العديد من الأعمال المنافية أو الإجرامية، وفى لحظة ندم على ذلك قد تلجأ للنقيض تماماً، فى محاولة لمسح ذنوب الماضى، وتابع: «أغلب العمليات الانتحارية تكون من الشباب من عمر بين 15 إلى 25 عاماً، لأن تلك الفئة تكون اندفاعية ومستعدة لأى فعل بدون خوف ولا حذر فى حالات عديدة، وإذا كانت فريسة للانتحار فهى بالتالى من السهل السيطرة عليها واستدراجها عن طريق تلك الخلايا الإرهابية».