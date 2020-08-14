زوجة حفيد مؤسس قطر: مُطاردة في ألمانيا وهذه رسالتي لحكام الدوحة

قالت أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني مؤسس قطر، إنها لم تعد تثق في النظام القطري الذى يعمل على تعذيب زوجها داخل المعتقل، بدون أي ذنب اقترفه، مشيرة إلى أنها مطاردة الآن في ألمانيا، وعليها حماية أمنية من قبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التي تتعرض لها.

وأضافت "أسماء"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنها أصبحت لا تثق في النظام القطري ولا الديوان الملكي هناك، موضحة أن أبنائها الثلاثة عبد الله 8 سنوات، وأحمد 7 سنوات، العنود 11 سنة، يريدون رؤية والدهم ولكن حكام قطر يرفضون الإفراج عنه.

وأشارت إلى أن النظام القطري لا يهتم بمطالب واحتياجات الشعب القطري، ودائماً احتياجات الشعب مهمشة، ووجهت رسالة لحكام قطر، قالت خلالها: "اتقوا الله لأن الظلم ظلمات، وأنا متأكدة أن حمد بن خليفة سوف يأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى".