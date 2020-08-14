مقتل مهندس شاب في الدقهلية.. وشهود: "طعنه طليق شقيقته غدرا"

لقي مهندس شاب في الدقهلية، مصرعه طعنا بمطواة في قرية "سماحة" مركز أجا، في الوقت الذي أكد شهود عيان أن طليق شقيقته طعنه أثناء عودته من عمله غدرا وفر هاربا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بورود إخطار بوصول شاب مصاب بعدة طعنات وتوفي فور وصوله.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع المهندس محمد سعد السعيد عيد، 26 سنة، وأن وراء الواقعة طليق شقيقة المجني عليه.

وأكد شهود العيان، أنه بسبب خلافات سابقة بين الطرفين أن طليق شقيقة المجني عليه، ترصد له، وطعنه عدة طعنات وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وأكد الشهود أن الواقعة كانت بالقرب من موقف قرية "سماحة" وسجلت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل.

وتكثف مباحث المركز من تحريات للقبض علي المتهم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة أجا، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.