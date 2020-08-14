استفتاء: 70% يفضلون البحث عن الفتاوى في "جوجل" بدلا من دار الإفتاء

في نتيجة مفاجئة، اختار الأغلبية تفضيل البحث عن الفتاوى الدينية عن طريق محرك البحث الشهير "جوجل"، بدلًا من اللجوء لموقع دار الإفتاء المصرية.

ودشنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، استفتاء بعنوان: "عندما تريد البحث عن فتوى ماذا تفعل؟"، لتخرج نتيجة الاستفتاء بتفضيل محرك البحث جوجل.

واختار 70% من المصوتين التوجه للبحث عن الفتوى في محرك البحث جوجل، بينما اختار 30% فقط التوجه لموقع دار الإفتاء.

وشارك في الاستفتاء الذي دشن يوم أمس، أكثر من 146 ألف شخص.