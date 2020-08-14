أغسطس "شهر الموت" يودع ضحايا انفجار لبنان وكورونا ووفيات عالم الفن

شهد شهر أغسطس الجاري، العديد من الأخبار الحزينة التي شغلت الرأي العام، كانت ضمنها العديد من الوفيات بينها وفاة عدد من الشخصيات المحبوبة والمعروفة بين الجماهير.

البداية في اليوم الأول من أغسطس، كانت بوفاة الإعلامية نشوى الطوبجي، المذيعة بقطاع القنوات الإقليمية بالتليفزيون داخل أحد المستشفيات الكبرى، بعد معاناتها مع مرض القلب.

في اليوم ذاته، أعلن الفنان السوري باسل خياط، عن وفاة والده عبر حسابه على إنستجرام.

في اليوم التالي، أعلن الفنان أحمد الدمرداش، وفاة والدته حسبما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي الرابع من الشهر ذاته، وقع انفجار بيروت المأساوي، والذي توفي على إثره أكثر من 150 شخص وإصابة أكثر من 7 آلاف، وجاء بين الوفيات 3 مصريين.

كما أعلنت جامعة الإسكندرية، في الخامس من أغسطس، وفاة اثنين من الأساتذة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهما الدكتورة منى عثمان محمد طاهر رئيس مجلس قسم إنتاج الدواجن الأسبق - كلية الزراعة، والدكتور عبدالمنعم ربيع أستاذ ورئيس قسم الصدر الأسبق بكلية الطب.

وفي السادس من أغسطس، لقي شخصان مصرعهما في تحطم طائرة خاصةً في منطقة الجونة، خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة بالغردقة.

وفي الثامن من أغسطس، لقي الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99% علمي علوم بالثانوية العامة هذا العام، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير.

وفي التاسع من أغسطس، أعلن الفنان مفيد عاشور عبر صفحته على "فيس بوك" عن وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، فكتب: "وداعاً الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

في اليوم ذاته، توفي الفنان السوري الكبير طوني موسى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

اليوم نفسه، شهد وفاة الإذاعية رانيا أبو زيد، بإذاعة الأغاني، نتيجة وعكة صحية مفاجئة.

اليوم التالي، توفي شاب آخر، إذ توفي اليوتيوبر مصطفى حفناوي عن عمر يناهز 25 عام، إثر إصابته بجلطة في المخ احتجز على إثرها عدة أيام داخل المستشفى، قبل وفاته.

يومان آخران، وتوفيت الإعلامية الشابة بيلا كشك، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض.

وشهد الأربعاء الماضي أيضًا، وفاة الفنان سناء شافع، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، حيث عانى من آلام في الرئة.

أما الأمس، فقد شهد وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عامًا، كما توفي الطبيب خالد مكين عن عمر ناهز 60 عامًا، وهو الطبيب الذي لقب بـ"طبيب الغلابة".