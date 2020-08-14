الاستخبارات العراقية تدمر وكرا لـ"داعش" وتضبط إرهابيا في ديالي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، تدمير وكر لتنظيم "داعش" وإلقاء القبض على "إرهابي" كان موجودًا بالقرب منه في محافظة ديالي.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم، أن قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ديالي نفذت عملية مشتركة مع قوة من شرطة ديالي على الحدود بالقرب من قضاء خانقين في منطقة "خر الوحش"، على أحد الأوكار التي تُستخدم لنقل الانتحاريين الأجانب.

وأضافت الوكالة أنه جرى ردم الوكر والقبض على أحد الإرهابيين الذي كان موجودًا بالقرب منه وإيداعه التوقيف.