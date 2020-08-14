موعد مباراة الأهلي والإنتاج والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس، في إطار منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والانتاج الحربي

وتقام مباراة الأهلي والانتاج الحربي على استاد الأهلي، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT، بتعليق محمد الكواليني.

موعد مباراة الأهلي والانتاج الحربي

وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي الدوري المصري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 23 نقطة.