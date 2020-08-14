الري: إزالة 276 ألف تعدٍّ على النيل منذ 2015

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، جرى تنفيذ 276.732 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تمت إزالة 371 حالة تعدٍّ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ111 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 24 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف، بتنفيذ 13 إزالة على منافع الصرف.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت بين مبانٍ خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر، أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور، أو قطع جسور المصارف، وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات، الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن، وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي للتعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.