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الزراعة: بروتوكول تعاون بين معهد القطن وشركة سيكم لإنتاج تقاوي القطن

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محمد أبو عمرة
03:38 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
استنباط تقاوي قطن عضوي طويل التيلة

استنباط تقاوي قطن عضوي طويل التيلة

يعتبر إنتاج القطن العضوي، من أهم النقاط البحثية لدى معهد بحوث القطن، وهناك العديد من البحوث فى هذا المجال، التي تتناول زيادة الإنتاجية، من وحدة المساحة مع توفير التوصيات الفنية لذلك.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إنه جرى عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن وشركة سيكم للزراعة الحيوية، لأول مرة، وذلك لاستكمال منظومة إنتاج القطن العضوى، حيث تم إنتاج تقاوى قطن عضوى لأصناف جيزة 45، وجيزة 92 بمحافظة دمياط، وجيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ، وجيزة 86 بمحافظة البحيرة، وجيزة 95 بمحافظة الفيوم.

وجرى تغطية المساحة المنزرعة، وقدرها 850 فدانا تقريبا هذا الموسم، بتقاوي قطن حيوي، ناتج موسم 2019، ومن المنتظر أن تنتج هذه المساحة تقريبا، كمية 800 طن قطن مصري حيوي، كما تم زراعة مساحة 45 فدانا هذا الموسم، لإنتاج تقاوي قطن حيوي نقية، لتغطية المساحة المتوقع زراعتها الموسم المقبل.

وأضاف مسعد، أن معهد بحوث القطن، يسعى من خلال هذا التعاون، إلى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، بتغطية المساحة المنزرعة من القطن الحيوي بتقاوي نقية، وزيادة المساحة المنزرعة سنويا، تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع في الزراعات الحيوية مستقبلاً.

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