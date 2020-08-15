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"الدولي للاتصالات" يناقش سياسة المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية

المائدة المستديرة تقام يوم 20 أغسطس عبر الإنترنت

كتب:

حسن عثمان
06:24 ص | السبت 15 أغسطس 2020
الاتحاد الدولي للاتصالات

الاتحاد الدولي للاتصالات

ينظم قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، "المائدة المستديرة التنظيمية الإقليمية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020: سياسة وتحليل المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية للمنطقة العربية والأفريقية" وذلك يوم 20 أغسطس عبر الإنترنت.

وتهدف الندوة إلى إشراك ممثلين عن هيئات تنظيم الاتصالات بالدول الأعضاء بالاتحاد وأيضًا الجهات المعنية من أفريقيا والمنطقة العربية، ذلك لطرح مناقشات حول سياسة المنافسة والتحليل في بيئة التطبيقات الرقمية.

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