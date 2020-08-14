كان يُرمز إليه بـ"ش ش".. ما الاسم الحقيقي للراحلة شويكار؟

اكتشفها المخرج محمد توفيق في بلاج ميامي، وقدمها للمسرح في فرقة جمعية أنصار التمثيل والسينما عام 1960، ومن قبل كان وقع عليها الاختيار للحصول على لقب ملكة جمال البلاج عام 1958، واختيرت الأم المثالية لنادي "سبورتينج" عام 1959، وكانت حينها أمًا لطفلة بعمر العامين، رغم أنها لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها، إنها الفنانة الراحلة عن عالمنا شويكار.

عن عمر ناهز الـ85 عامًا، رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة شويكار، بعد أن أعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاتها قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".

"شويكار شكري طوب الصقال"، هو الاسم الحقيقي الكامل للفنانة الراحلة، ولهذا كان يُرمز لاسمها في البداية بـ"ش. ش"، نقلًا عن الموضوع المنشور في الموقع الرسمي لأرشيف الصحافة بتاريخ 27 سبتمبر 1989 في مجلة آخر ساعة.

الراحلة شويكار كانت جدة لبنت تحمل اسم "هند" من ابنتها الوحيدة منة الله.

حملت الراحلة شويكار لقب "أرملة"، وهي في التاسعة عشرة من عمرها بعد وفاة زوجها الأول حسن صادق الجواهرجي، وفي عام 1963 تزوجت من الفنان الراحل فؤاد المهندس.

رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".