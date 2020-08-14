نجل فؤاد المهندس لـ"الوطن": شويكار كانت والدتي الروحية.. ونفسيتي سيئة

أبدى محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل، حزنه البالغ، إثر وفاة الفنانة شويكار منذ قليل، واعتبره خبرا مؤلما للغاية.

وأضاف المهندس، لـ"الوطن"، أنه كان خارج القاهرة، وفور معرفته بخبر وفاة شويكار، تحرك سريعا للعودة إلى العاصمة، من أجل المشاركة في مراسم الجنازة والدفن.

ووصف الفنانة الراحلة بأنها كانت "والدته الروحية"، حيث جمعته علاقة قوية بها منذ ميلاده، وكان حريصا على زيارتها والاتصال بها.

وبصوت متهدج من شدة الحزن، تذكر نجل فؤاد المهندس، تفاصيل المكالمة الأخيرة مع شويكار، التي كانت قبل شهر، للاطمئنان على صحتها وأحوالها، حيث لم تكن تعاني وقتها، سوى من مشاكل صحية عادية.

وأكد أنه سيفتقدها بشدة بعد رحيلها، وأنها تركت له العديد من الذكريات الجميلة، قائلا: "أنا دلوقتي في حالة نفسية زي الزفت".

رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".