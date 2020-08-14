"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه الأحد

يطرح البنك المركزي، بعد غد الأحد، أذون خزانة أجل 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية 18 مليار جنيه.

وحسب الموقع الرسمى للبنك، فإنه سيتم تنفيذ طرحين: الأول بقيمة 8 مليارات، مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 10 مليارات، مقابل أذون خزانة أجل 273 يوما.

وجمعت وزارة المالية، مساء أمس الخميس ، 42 مليار جنيه من السوق المحلية عبر إصدار أذون خزانة أجل 182 و364 يوماً، ورغم أن "المالية" كشفت عن نيتها طرح 19.5 مليار فقط عبر الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، فإنها أصدرت أذونا بقيمة 27.6 مليار، مقابل إصدار أذون أجل 182 يوما، بينما أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوما بـ14.5 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزى، أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون المقبولة أجل 182 يوماً بلغت 13.8%، بينما قبلت أذون خزانة أجل 364 يوماً بمتوسط أسعار فائدة 13.67%.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك، قررت يونيو، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.