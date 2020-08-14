التفاصيل الكاملة لمنحة الزواج من وزارة التضامن وضوابط الحصول عليها

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في قطاع الحماية الاجتماعية منحة الزواج، وقطع المعاش، لمستفيدي المعاش، وهي تلك المنحة التي تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، أما منحة القطع فهي تلك المنحة المعطاة للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة من شروط وأحكام، والفئات المستحقة للحصول على منح الزواج وقطع المعاش المقدمة من قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي:

ضوابط الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش

ـ تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحة للمعاش لزواجها.

ـ تقدر بمعاش سنة بحد أدني 200 جنيه.

ـ تقدم مرة واحدة فقط.

ـ تصرف منحة القطع للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الاستحقاق.

ـ تصرف منحة القطع مرة واحدة فقط وتقدر بمعاش سنة بحد أدنى 200 جنيه.

إجراءات الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش

ـ التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.

ـ تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش.