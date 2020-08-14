يخططون لهجمات من إسطنبول.. تركيا تمنح الجنسية لنشطاء حماس

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن تركيا منحت الجنسية لقيادات في خلية إرهابية تابعة لحركة حماس، مما أثار مخاوف من أن تتمتع هذه المجموعة الفلسطينية بحرية أكبر في التخطيط لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأظهرت الوثائق التركية، أن واحدا على الأقل من 12 ناشطا في حماس حصل على الجنسية التركية ورقم هوية مكون من 11 رقما.

وأوضح مصدر رفيع للصحيفة: حصل 7 من العناصر الـ12 على الجنسية التركية، بالإضافة إلى جوازات سفر، فيما سيحصل المتبقون على الجنسية خلال الأيام المقبلة، وجرى منح بعضهم أسماء مستعارة تركية.

وذكر المصدر، أن الحاصلين على الجنسية ليسوا "مقاتلين"، مضيفا: "لكنهم من كبار نشطاء حماس خارج غزة إنهم يقومون بجمع الأموال بشكل نشط ويوجهون لتنفيذ هجمات في الوقت الحاضر".

وكشف المصدر، أن "الحكومة التركية رضخت لضغوط حماس لمنح الجنسية لعملائها، وبالتالي السماح لهم بالسفر بحرية أكبر، مما يعرض البلدان التي صنفت حماس على أنها جماعة إرهابية للخطر".

ونفى مسؤول كبير في حماس هذه التقارير، وأصر على أن أعضاء الحركة لا يعملون خارج الأراضي الفلسطينية وليس لهم أي دور في النشاط الإرهابي، على حد زعمه.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس كمنظمة إرهابية، كما تم حظر الجناح العسكري للحركة في بريطانيا.