خالد منيب عن تأخر طرح أعماله الغنائية الجديدة: بسبب شركة تسويق

قال المطرب خالد منيب، نجل شقيق الفنان الراحل عامر منيب، عن أسباب تأخير طرح أعماله الجديدة، مشيرا إلى أنها تعود لمشكلات مع إحدى شركات التسويق.

وكتب منيب على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”: "سبب تأخير شغلي والمشكلة اللي اتعرضتلها، مساء الفل على أحلى ناس، أنا بطبيعتي ضد نشر أي طاقة سلبية أو أني أحكي أي مشاكل من كواليس شغلي، لكن للأسف كتير بعتولي في رسايل وكومنتات بيسألوا على الأغاني الجديدة وليه مانزلتش بحاجة طول الفترة دي".

وتابع: “وللأسف في ناس (سواء من الجمهور المحترم أو معارفي الشخصية) فاكرة اني مش مهتم بشغلي وتأخرت بسبب اهمال واستهتار مني.. علشان كدة اسمحوا لي اني أشرح سبب التأخير والمشكلة اللي اتعرضتلها بسبب ناس معينة".

واستكمل: "الموضوع باختصار شديد أنني مضيت مع شركة ما (لا داعي لذكر اسمها وربنا يسامحهم ويهديهم) علشان يكون دورهم تسويق شغلي ومساعدتي في الوصول لاتفاقيات أحسن بشكل عام، طبعًا في الأول وعود و”هانعمل ونسوي”، لكن من شهر 11 اللي فات تقريبًا لحد شهر رمضان كريم كل اللي حصل عبارة عن مماطلة وأعذار فارغة وإهمال وعدم احترافية ولما أحاول أفسخ التعاقد ألاقي أعذار تاني و إقناع بإن اللي جاي أحسن".

وقال: "وده تسبب في تأخير عدد من الأغاني وتعطيل أي حركة في شغلي (وطبعًا حفل الإسكندرية اللي بسبب الإهمال وعدم الاحترافية وعدم اكتمال الأوراق تم تأجيله خارج عن إرادتي)، وبعد فسخ التعاقد (بعد مماطلة كتيرة من ناحيتهم) وجه وقت إننا نسوي أي ماديات (كانوا استلموها عن أغنياتي اللي نزلت قبل كدة) كالعادة لاقيت مماطلة وأعذار وتهرب مني وطبعًا ماستلمتش حاجة (لكن حقي عند ربنا واللي عند ربنا مايضعش أبدًا)".

وأضاف: "من ساعة ما بدأت في 2018 وأنا كنت بحاول أكون حريص جدًا، أنه ما يحصليش موقف زي ده، لكن الظاهر كدة الواحد لازم يقابل أشكال من دي علشان يتعلم ويكسب خبرة، أرجو من أي حد عايز يتواصل مع إدارة أعمالي في شغل مايصدقش أي حد يدّعي أنه يمثلني بأي شكل من الأشكال، وأرقام إدارة أعمالي والإيميل موجودين على الصفحة وعلى قناتي الرسمية على يوتيوب".

واختتم: "وأرجو إن محدش يفهمني غلط إني بشتكي أو محبط، بالعكس تمامًا أنا الحمد لله راضي بقضاء ربنا وطول الفترة اللي فاتت وأنا باعيد حساباتي كلها وبحضر في شغل جديد أقوى من كل اللي فات ومتحمس للشغل أكتر من أي وقت، وأتمنى البوست ده يكون حافز لأي حد بيواجه أي صعوبات في حياته إنه مايستسلمش أبدًا وتكون ثقته كبيرة في ربنا ويتفاءل بالخير دايمًا".