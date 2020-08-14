الوزراء: تحديد موعد فصل التوأم الملتصق "لينا ولين" الأسبوع المقبل

قال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إن وحدة الرصد في لجنة الاستغاثات الطبية، رصدت حالة التوأم الملتصق "لينا ولين"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ جرى إحالتها إلى وحدة التدخل السريع.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر القانون الأولى، أن وحدة التدخل السريع إلى جامعة عين شمس، ورحبت باستقبال الحالة.

وتابع، أن الحالة عبارة عن توأم متصل متحد من منطقة الحوض، وجرى حجز الطفلتين بجامعة عين شمس يوم الثلاثاء الماضي، بقسم جراحة التجميل، وعرضهما على رؤساء أقسام طب الأطفال وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام، لتشكيل فريق طبي مكون من كل قسم للإشراف على هذه الحالة، للتدخل في إجراء العملية.

وأردف، أنه جرى عرض الحالة على الدكتورة ياسمين كمال وهي أستاذة طب الأطفال، وأكدت عدم وجود أي مانع من إجراء الجراحة، لافتًا إلى أن قسم جراحة طب الأطفال، طلبوا إشاعات كثيرة، وتبين من خلالها عدم وجود كلية يمنى للطفلة لين مع ازدواج في الكلية اليسرى، أما الطفل لنا فتبين وجود كلية يمنى فقط مع عدم وجود كلية يسرى.

وأوضح، أن فحوصات القلب كانت طبيعية للغاية، والآن يجرى استكمال فحوصات على المخ والأعصاب والمسالك البولية، وأشعة الرنين المغناطيسي على منطقة أسفل الحوض والطرفين السفليين.

ولفت إلى أنه سيجرى تحديد موعد إجراء العملية بداية من الأسبوع القادم، مشددًا على أن مجلس الوزراء تكفل بجميع الإجراءات والتكاليف المادية.