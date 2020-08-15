وقفة احتجاجية لـ"تمريض العبور" في كفر الشيخ بعد وفاة زميلتهم بكورونا

نظم عدد من الممرضات والفنيين بمستشفى العبور للتأمين الصحي المقابل لديوان عام محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، وقفة احتجاجية، اعتراضاً على ما وصفوه بالإهمال من إدارة المستشفى في حق زملائهم، عقب وفاة زميلتهم الممرضة رشا السيد التي توفت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ورفعت الممرضات عددا من اللافتات من بينها تحمل شعارات، مثل "حق رشا فين.. رشا ماتت من الإهمال"، ولا لظلم الطاقم الطبي".

انتقل على الفور الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، إلى المستشفى محاولاً تهدئة الممرضين بعدما أصروا على إقالة مدير المستشفى الجديد الدكتور محمد أبو سمرة، حيث اتهموه بالتسبب في تدهور حالة زميلتهم ووفاتها متأثرة بفيروس كورونا.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، طوقاً أمنياً حول المستشفى الذي يقع في مقابل الديوان العام وبجوار وأمام مركز شرطة كفر الشيخ، ويجرى التفاوض مع الممرضات لإنهاء الوقفة الاحتجاجية والعودة للممارسة عملهم.