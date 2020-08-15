تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في السعودية تعيين 10 سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا في رئاسة المسجد الحرام، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الرئاسة، أنه "انطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواكبة الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، وتمكينا للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وبتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فقد جرى تعيين عشر سيدات من الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا، سعيا للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثمارا للكوادر الوطنية".

وأضافت الرئاسة، أن "هذه التعيينات تأتي في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها، بما يمنح المرأة السعودية الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، أن "الرئيس العام قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات".