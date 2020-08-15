وزير التعليم العالي ورئيس "الإسكندرية" يفتتحان متحف مقتنيات الجامعة 

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والسادة نواب رئيس الجامعة، اليوم، السبت الموافق 15 أغسطس 2020، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، بالدور الخامس بمبنى الإدارة العامة لشؤون المكتبات، ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية.

أكد الكردي أن المتحف يضم بين جنباته مجموعة نادرة من الكنوز الثقافية والوثائق النادرة، والتي تم الحفاظ عليها بشكلها الطبيعي وتقديمها للجمهور بشكل عصري وحديث، وأيضا المجموعات الوثائقية التي يضمها المتحف مجموعة من المخطوطات النادرة المكتوبة، مشيرا إلى أن مقتنيات المتحف تخضع إلى ترميم بشكل دوري، لتوفير الجو المناسب من حرارة ورطوبة، ولمنع تلف المخطوطات النادرة، وأكد الكردي أن المتحف من المتوقع أن يكون مقصدا ومزارا ثقافيا وسياحيا هاما وإضافة غير مسبوقة لجامعة الإسكندرية، وسيكون صرح أثري وعلمي عريق تفخر به جامعة الإسكندرية بما يحويه من مقتنيات تراثية قيمة ونادرة، كما سيدعم الباحثين والأثريين وعملية البحث العلمي في مختلف المجالات المعرفية من كل الدول للاطلاع على مقتنياته النادرة.

فيما أشارت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب ومستشار رئيس الجامعة لشؤون المكتبات، أن المتحف يتكون من ثلاث قاعات كبرى تضم القاعة الأولى مجموعة من التراث النادر لجامعة الإسكندرية الذي يتضمن أوائل الرسائل الجامعية، وشهادات تخرج أشهر الخريجيين، وخرائط بناء الجامعة، وأهم المخطوطات في المجالات العلمية، والكتب النادرة مثل وصف مصر والفرامانات العثمانية، والقاعه الثانية وهي مخصصة لكتب الديانات وتضم 1095 مخطوطا باللغة العربية، و139 مخطوطا شرقيا منهم 24 مخطوطا بالفارسية، و115 مخطوطا بالتركية، وأضافت أن القاعة الثالثة بالمتحف تضم الكتب التراثية وعددها 1327 مجلدا، كما تضم مجموعات نادرة وقيمة يرجع بعضها للقرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي.