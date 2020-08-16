التضامن: غدا صرف معاشات تكافل.. واستمرار "كرامة" اليوم

قالت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم صرف تكافل وكرامة على مرحلتين، مؤكدة أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين من "تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة"؛ بدءاً من غد الاثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده.

وأوضحت الوزيرة أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت القباج إلى أن السبت الماضي، بدأت المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد، ويستمر الصرف لهم على مدار يومي السبت والأحد 15 و16 أغسطس.

وأضافت "القباج" أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد اعتباراً من غد الاثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الإجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.