"التضامن": مبيعات "ديارنا" بمارينا تتجاوز نصف مليون جنيه في أسبوع

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا حول مبيعات معرض "ديارنا" بمنطقة مارينا 5 ، والذي حقق منذ افتتاحه مساء الأربعاء الماضى مبيعات بلغت 574370 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات اليوم الأول للافتتاح حققت 66 ألفًا و710 جنيهًا، لتصل حتى أول أمس إلى أكثر من نصف مليون جنيه، ما يعبر عن الإقبال المتزايد على المعروضات، لجودتها وأسعارها المناسبة، ولأنها تتسم بالتجديد.

ولفتت "القباج" إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والاكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة.

وكانت القباج قد افتتحت مساء الأربعاء الماضى معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجاري.

يشار الى أن المعرض يقام على مساحة 600 متر، ويشارك فيه 37 عارضًا من الأسر المنتجة المقيدة بالوزارة، ويمثلون 9 محافظات.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد، ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

واتخذت الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة التباعد الاجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات لتصبح 4 أمتار، كما يتم السماح بدخول 30 % فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميًا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وتواصل الوزارة سياستها في استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص، يتم استبدالها يوميًا.