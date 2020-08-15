مفوضية أمريكية: نتائج انتخابات الرئاسة قد تستغرق أسبوعا بسبب كورونا

حذر مسؤولون في مفوضية الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، من احتمالات تأخر الإعلان عن نتائج السباق الرئاسي المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المقبل، لمدة تصل أسبوع أو أكثر، وذلك بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي ستتسبب في تغيير الشكل المعهود للانتخابات وعملية الاقتراع بوجه عام.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، في تقرير اليوم، إنه في الوقت الذي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعم بأن عمليات التصويت عبر البريد الإلكتروني قد تتسبب في تزوير النتائج، حذر مسؤولو لجنة الانتخابات من تهديد آخر يتمثل في تأخر الإعلان عن النتائج في سابقة هي الأولى منذ عقود، بسبب تغير أنماط الاقتراع الاعتيادية والأزمة التي يعانيها مكتب خدمات البريد الأمريكي، التي قد تعطل تسلم النتائج عبر البريد.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية، عن العضو في مفوضية الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، إلين وينتروب، قولها: "علينا التحلي بالصبر هذا العام، لأن ثمة احتمالات متزايدة بالأ نعرف نتائج الانتخابات في ليلتها مثلما عهدنا دوما، وربما قد لا يقتصر الأمر على نتائج انتخابات الرئاسة فحسب، بل قد يتضمن ذلك جولات انتخابية أخرى تهم الشعب الأمريكي".

وأضافت وينتروب :"قد يستغرق الأمر مزيدا من الوقت كي نحصي كافة الأصوات بشكل دقيق لنضمن أن أصوات جميع الناخبين قد احتسبت".

من جانبه، قال ممثل السياسة الخارجية لولاية مينيسوتا، ستيف سيمون: "اعتدنا معرفة نتائج الانتخابات بنهاية اليوم أو صباح اليوم التالي، إلا أن انتخابات هذا العام ستكون مختلفة تماما، وربما يستغرق الأمر بضعة أيام أو حتى أسبوع حتى يتم احتساب كافة الأصوات".

من جانبه، أوضح النائب الديمقراطي السابق عن ولاية أوهايو كابري كافارو: "نتيجة متغيرات عدة داخل نظم الاقتراع والولايات الأمريكية على حد سواء، يمكن أن نتوقع اختلافات جذرية في شكل انتخابات هذا العام، لتبتعد عن الصورة النمطية أو التقليدية للانتخابات الأمريكية السابقة".

وأوضحت شبكة "سي إن بي سي"، أن مسؤولي مفوضية الانتخابات الأمريكية لجأوا مؤخرا لتوسيع إمكانية إدلاء الناخبيين عبر البريد الإلكتروني، في مسعى لدرء انتشار عدوى كورونا المستجد، لتكتسب ظاهرة "الاقتراع الغيابي" مزيدا من الزخم والرواج تفاديا لحدوث ازدحمات بمقرات اللجان الانتخابية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن البيت الأبيض يعارض عملية "التصويت الغيابي" بسبب رواية يدعمها الرئيس دونالد ترامب ترى أن التصويت الإلكتروني "خطرا" و"تهديدا للأمن القومي"، رغم أن أحدث نتائج الدراسات التحليلة التي أجريت بخصوص هذا الشأن أشارت إلى أن احتمالات حدوث تزوير عبر الاقتراع الإلكتروني لا تتعدى نسبتها 0.0025%.