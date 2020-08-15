برلماني يطالب بإنشاء كباري بدلا من المعديات

حذر النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، من استمرار غرق المعديات الذي أصبح مسلسلا متكررا ولاينتهي، مشيرا إلى أن معدية "دمشلي" المنكوبة بكوم حمادة حصلت على ترخيصها حديثا وهي جديدة ولكنها غرقت.

وقال مرشد في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن غرق المعديات يتسبب في إسقاط العديد من الضحايا الأبرياء، مضيفا أن سبب اعتماد الأهالي على المعديات في التنقل من شرق لغرب القرى هو بعد الكباري التي تصل إلى 25 كيلو متر مطالبا بإنشاء كوبري علوي للحفاظ على أرواح البشر كون معديات الموت لن تتوقف وتسبب غرق معدية دمشلي على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة، قد أدى إلى غرق 4 أشخاص تم انتشال جثث 3 منهم.