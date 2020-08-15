أسعار جلسات إزالة الوشم من الجسم.. تصل لـ3 آلاف جنيه

في الفترة الأخيرة، اتجه عدد كبير إلى رسم الوشم على مناطق مختلفة من الجسم، برسم أشكال مختلفة تعبر عن شخصية كل منهم من أسماء وأشكال وصور متنوعة، ما جعل دار الإفتاء توضح حقيقة شرعية رسم الوشم الثابت على الجسم، مؤكدة أن الفقهاء اتفقوا على أنه حرام شرعًا.

وتستعرض "الوطن" أسعار جلسات إزالة الوشم من الجسم، وفق استطلاع "الوطن" للأسعار في عدد من مراكز التجميل، والتي تقوم بإجراء عمليات إزالة الوشم من الجسم، كالتالي:

يختلف سعر إزالة الوشم حسب حجم الرسمة وتداخل الخطوط المرسومة بها واختلاف المناطق الموجودة في الجسم، حيث يتراوح سعر عملية إزالة الوشم من الرسمة الموجودة على الذراعين والقدم بين 100 جنيه حتى 1000 جنيه وتتحدد حسب حجم الرسمة.

وبالنسبة لعملية إزالة الوشم من المناطق الأخرى من الجسم تتراوح بين 1000 و3000 للرسمة الواحدة وتختلف حسب حجم الرسمة وتداخل الخطوط المستخدمة بها.

واتجهت الفنانة هنا الزاهد في الساعات القليلة الماضية إلى إزالة الوشم المرسوم أسفل رقبتها، ناصحة الكثيرين من أصحاب الوشم بالتخلي عنه.