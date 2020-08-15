القباج: دعم 170 ألف أسرة جديدة ضمن تكافل وكرامة لمواجهة تداعيات كورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 170 ألف أسرة جديدة استفادت من مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"، بعد أن كان من المستهدف 100 ألف أسرة فقط.

وأضافت "زودنا 170 ألف أسرة بشكل مستمر، إضافة إلى ما يقرب من 115 ألف أسرة لمدة 3 أشهر، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الـ170 ألف أسرة ممولين من موازنة الدولة، وبذلك وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي سواء "تكافل وكرامة" أو "التضامن الاجتماعي" 3.6 مليون أسرة، إضافة لـ115 ألف أسرة لمدة 3 أشهر، بالتنسيق مع المجتمع المدني والهيئات الدولية.

وتابعت، "الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة تصرف يوم 15 في الشهر، لأننا نقسم جدول الصرف بين من يصرفون أول الشهر في المعاشات، ومنتصف الشهر للدعم النقدي، وآخر الشهر للعمالة غير المنتظمة أو مرتبات الموظفين".