إعادة فتح خط جوي بين غربي الصين وأوروبا

استأنفت شركة طيران الصين، الرحلات على الخط الذي يربط بين مدينة تشنجدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفرانكفورت الألمانية، والذي تم تعليقه بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19".

ويعد هذا أول خط مباشر بين غربي الصين وأوروبا يتم استئناف تشغيله منذ أن أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية آلية "المكافأة والتعليق"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتسير على الخط طائرة "إيرباص A330-200" كل يوم خميس، وأقلعت أول رحلة أمس الأول الخميس، فيما نقلت رحلة العودة 182 راكبا إلى تشنجدو أمس الجمعة.

وقالت شركة طيران الصين، إنها صاغت خططا للوقاية من الوباء ومكافحته لاستئناف الرحلات الجوية.

وقال نائب مدير مكتب سلامة الطيران في المصلحة، "وو شي جيه"، إن الصين استأنفت رحلات الركاب المنتظمة إلى 20 دولة.

ولا تزال الصين تفرض قيودا على قدوم الأجانب إلى الصين غير أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أنها تقوم تدريجيا بتخفيف قيود التأشيرات، التي سبق أن فرضتها نهاية مارس الماضي، مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بالوباء حول العالم.