"مستثمرو جنوب سيناء" تطالب بزيادة نسب التشغيل لـ75% بالفنادق والمنتجعات

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% الى 75% في ظل انحسار موجة كورونا السلبية بدرجة كبيرة في مصر ونجاح تجربة الاشغالات بنسبة 50% التي قررتها الدولة.

وأكد عبد اللطيف في تصريحات صحفية اليوم إن الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا في ظل الضوابط التي وضعتها الدولة كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر اصبحت خالية من فيروس كورونا كما أن الساحل الشمالي يشهد اقبالا كبيرا من راغبي السياحة وقضاء اجازاتهم في جو جميل.

عبد اللطيف : الإجراءات الإحترازية وتراجع إصابات كورونا دعمت عودة السياحة الداخلية

وأشار عبد اللطيف، إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والأجازات الدراسية والكثيرين يرغبون في قضاء أجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق ولابد من اعادة النظر في نسب الاشغالات لتزيد الى 75% في ظل زيادة الطلب خاصة في الساحل الشمالي والاسكندرية ومطروح مع وجود اجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع في أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.

وأوضح عبد اللطيف أنه في ظل تأخير بداية العام الدراسي الجديد الى 17 أكتوبر هذا العام سيؤدي هذا الى زيادة الاقبال على الاجازات والسفر الى المدن الساحلية المختلفة.

وناشد بضرورة الإسراع في منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة في مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.وفيما يتعلق بالسياحة الاجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.

قال عبد اللطيف ان نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت في التحسن التدريجي بشكل ملحوظ مؤخرا ومن المنتظر ان تعود السياحة الاوروبية والاجنبية بشكل عام بنسب اكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع معدلات الاصابات بفيروس كورونا في مصر في الدول التي يتم استجلاب سياحة منها لمصر.وأشار عبد اللطيف الى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الاجنبي بعد ازمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.