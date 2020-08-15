"مستثمرو جنوب سيناء" تطالب بزيادة نسب التشغيل لـ75% بالفنادق والمنتجعات
كتب:
عبده أبو غنيمة
10:45 م | السبت 15 أغسطس 2020
د.عاطف عبد اللطيف
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسب التشغيل بالفنادق من 50% الى 75% في ظل انحسار موجة كورونا السلبية بدرجة كبيرة في مصر ونجاح تجربة الاشغالات بنسبة 50% التي قررتها الدولة.
وأكد عبد اللطيف في تصريحات صحفية اليوم إن الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير وتباعد داخل المنشآت الفندقية حققت نجاحا كبيرا في ظل الضوابط التي وضعتها الدولة كما أن مدن مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر اصبحت خالية من فيروس كورونا كما أن الساحل الشمالي يشهد اقبالا كبيرا من راغبي السياحة وقضاء اجازاتهم في جو جميل.
عبد اللطيف : الإجراءات الإحترازية وتراجع إصابات كورونا دعمت عودة السياحة الداخلية
وأشار عبد اللطيف، إلى أننا حاليا في مصر نشهد نشاطاً في موسم السياحة الداخلية نتيجة للموسم الصيفي والأجازات الدراسية والكثيرين يرغبون في قضاء أجازاتهم في المنتجعات السياحية المصرية وهناك طلب كبير على الحجوزات في الفنادق ولابد من اعادة النظر في نسب الاشغالات لتزيد الى 75% في ظل زيادة الطلب خاصة في الساحل الشمالي والاسكندرية ومطروح مع وجود اجراءات احترازية ووقائية ناجحة وتراجع في أعداد الاصابات بكورونا بشكل كبير جداً في مصر.
وأوضح عبد اللطيف أنه في ظل تأخير بداية العام الدراسي الجديد الى 17 أكتوبر هذا العام سيؤدي هذا الى زيادة الاقبال على الاجازات والسفر الى المدن الساحلية المختلفة.
وناشد بضرورة الإسراع في منح المنشآت الفندقية المستوفية للاشتراطات المتعلقة باستقبال النزلاء مع الالتزام بضوابط وتعليمات الصحة في مواجهة فيروس كورونا التصاريح اللازمة لبدء النشاط.وفيما يتعلق بالسياحة الاجنبية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.
قال عبد اللطيف ان نسب السياحة الوافدة لمصر بدأت في التحسن التدريجي بشكل ملحوظ مؤخرا ومن المنتظر ان تعود السياحة الاوروبية والاجنبية بشكل عام بنسب اكبر مع بداية شهر أكتوبر المقبل في ظل تراجع معدلات الاصابات بفيروس كورونا في مصر في الدول التي يتم استجلاب سياحة منها لمصر.وأشار عبد اللطيف الى ضرورة وضع برامج سياحية جديدة تناسب احتياجات السائح الاجنبي بعد ازمة كورونا من سياحة شاطئية واستشفائية وروحانية.