بالفيديو.. هند البحرينية تطلق "كلما أذكر" عبر "يوتيوب"

طرحت الفنانة هند البحرينية، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "كلما أذكر" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات منصور الواوان، وألحان عبد الله القعود، توزيع ربيع الصيداوى.

كانت هند البحرينية قد شفيت مؤخرا من فيروس كورونا، وعلقت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "صباح الخير.. الحمد الله تشافيت من مرض كورونا وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي".

قالت هند في تصريحات لـ"الوطن": "أصبت بفيروس كورونا خلال زيارتي لمدينة برشلونة الإسبانية، بعد أن تم دعوتي مع كبار الشخصيات VIP لمشاهدة مباراة ريال مايوركا مع برشلونة ضمن فعاليات الدوري الإسباني، وكان من المفترض أن أشاهد المباراة وأنزل لساحة الملعب لكي ألتقط صورا مع اللاعبين، ولكن للأسف لم تقم المباراة، وأصبت بالفيروس".

تابعت الفنانة: "لم تظهر عليَّ أي علامات للمرض، سوى أن درجة حرارتي كانت مرتفعة اثناء هبوطي في مطار البحرين، ومنها تم اكتشاف المرض وعلى إثره تم نقلي لمستشفى إبراهيم خليل بالعاصمة البحرينية المنامة".

وأضافت هند أن حالتي الصحية أصبحت جيدة للغاية، وتم الموافقة على خروجي من المستشفى، فأنا لم أشعر بأي تعب، كل ما في الأمر هو أنني كنت أعاني من سعال بسيط، وأتغذى بشكل جيد، ويفترض أنني أمكث في منزلي لمدة 14 يوما دون خروج".

وطالبت جمهورها بالالتزام بتعليمات الحكومات وأن ينصاعوا جيدا لقرارتهم، لأن الفيروس يمكن أن يصيب عددا هائلا من الناس دون أن تظهر عليهم أعراض.