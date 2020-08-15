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محمود مسلم

استقالة حكومة غينيا الاستوائية

كتب:

وكالات
07:47 م | السبت 15 أغسطس 2020
رئيس غينيا

رئيس غينيا

قدمت حكومة غينيا الاستوائية ورئيس الوزراء الاستقالة للرئيس تيودورو أوبيانج، وذلك بعدما قال الرئيس إن الحكومة لم تفلح في مساعدة البلاد بحل أزمتها الحالية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة أمس الجمعة، أن "رئيس الدولة يأسف لعدم إنجاز الحكومة المستقيلة أهدافها وهو ما أدى بلا شك إلى هذا الموقف المتأزم" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتعاني غينيا الاستوائية المنتجة للنفط صدمة اقتصادية مزدوجة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام الذي يوفر نحو ثلاثة أرباع إيرادات الدولة.

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