تعرف على الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للقبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات، وفتحت الوزارة باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك وفقا للحد الأدنى.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للقبول بالجامعات، وفقا لما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية

ـ الحد الأدنى الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر بعدد طلاب 102165 طالبا بإجمالي 149685 طالبا

ـ والشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر بعدد طلاب 30855 طالبا.

ـ والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر بعدد طلاب 16665 طالبا.

وأوضحت الوزارة عددا من التعليمات الهامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني، حيث إن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي

www.Tansik.Egypt.gov.eg

كما سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

ـ التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

ـ يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

ـ تيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

ـ تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة ، مما يمنع حدوث أية أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

ـ تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب:

ـ سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

ـ الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة ، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

ـ ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

ـ إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات "75 رغبة".

ـ في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال علي رقم 19468.