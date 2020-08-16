آمنة نصير: أعمال السحر شيء مرضي وخروج عن دائرة الإيمان

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، على العثور داخل مقابر سوهاج على 306 أعمال سحر متكفنة بعد أعمال التنظيف، قائلة إن ذلك شيء مرضي وجاهلية بدأت تذهب على بعض العقول في البيوت، ولا بد من أن تقاوم ليست بهذه الأمور الخرافية التي يمكن أن تؤدي للشخص الخروج من دائرة الإيمان.

وتساءلت "نصير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، "من هذا العمل والفكر الذي يستطيع أن يفعل شيئا لا يريده الخالق سبحانه وتعالى؟"، مطالبة بالتشدد في المساجد والإعلام المرئي على أن هذا السلوك يمكن أن يخرج الشخص من دائرة الإيمان، هذا يمثل تأخرا رهيبا.

وأضافت أن الحسد موجود، ولكن يتم الإشراك باستخدامه، ويكفي أن الشخص يستعيذ بالله من مثل هذه العيون الحاسدة، موضحة أن هناك نوعا من الحسد النوعي يتمنى فيه الحاسد أن تزول من صاحبها وتعود إليه، ولكن يجب عدم المغالاة في كل شيء وإخراجها من مضامينها.

وتابعت: "أرجو من الذين يعتلون المنابر في الإعلام المرئي أن يشدد بأن التمادي في مسألة الحسد بهذا الشكل يعد مرض يصيب بعض الناس والاكتفاء بأن يستعيذوا بالله وقراءة آيات الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وستصرف كل شيء".