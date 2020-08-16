شاب ينهي حياة طفل بعد محاولة اغتصابه في دورة مياه بالفيوم

شهدت قرية شكشكوك التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، جريمة مروعة قتل على إثرها طفل في الرابعة من عمره، خنقًا بعد محاولة الجاني اغتصابه.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما كان الطفل المجني عليه برفقة والدته بسوق الخميس في قرية شكشوك، قبل أن يتغيب عنها فجأة، ثم يعثر عليه الأهالي بعد عملية البحث عنه مقتولًا داخل حمامات الوحدة الصحية بالقرية القريبة من السوق، حسبما أفاد خالد العسلي ابن خالة الطفل المجني عليه.

وسرد العسلي تفاصيل الواقعة في تصريحاته لـ"الوطن": "الجاني خطف الطفل خلال تواجده مع أمه في السوق، واصطحبه إلى أحد حمامات الوحدة الصحية بالقرية لاغتصابه".

وأوضح ابن خالة الطفل المجني عليه: "الجاني قام بخنقه عن طريق التيشيرت الذي كان يرتديه الطفل وقتله".

وتابع: "الجاني أيضًا ضرب الطفل بأداة حادة في جنبه، ما أدى إلى حدوث تليف في الكبد عند الطفل".

وعن الجاني أشار ابن خالة الطفل، إلى أنه شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، وله سوابق، كما أن سمعته سيئة للغاية بين أهالي القرية.

ونجحت المباحث في ضبط الجاني بعد ساعات من العثور على جثة الطفل، بعد تتبع كاميرات المراقبة التي أظهرت الجاني أثناء خطفه للطفل واصطحابه إلى الوحدة الصحية، كما أظهر تقرير الطب الشرعي محاولة الاغتصاب الذي تعرض لها الطفل، وفقًا لابن خالة الطفل المجني عليه.

وعقب القبض على الجاني، اعترف على الفور بجريمته أمام جهة التحقيق، قبل أن يقوم بتمثيل جريمته أمام النيابة، حيث تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكد ابن خالة الطفل أن الجاني وأسرته يمتلكون سمعة سيئة في القرية، ولهم العديد من السوابق وتاريخ مع البلطجة.

وأكد العسلي، أن أسرة الطفل المجني عليه لم يكن يجمعها أي علاقة سابقة بالجاني وأهله قبل الواقعة، التي هزت القرية بأكملها.