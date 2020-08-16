الدولار يستقر في البنوك.. ويباع بـ16.02 جنيه في "الأهلي المتحد"

افتتحت البنوك تعاملاتها بتباين واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه فسجل الدولار استقرارا في "الأهلي المصري والإسكندرية والمصرف المتحد والمشرق وعودة والكويت الوطني والإمارات دبي الوطني" ليباع بـ 15.98 جنيه، مقابل 15.88 جنيه للشراء.

وجاء بنك "الأهلي المتحد" ليباع فيه الدولار بأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري، ليباع بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك "أبوظبي الأول، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي" ليباع بـ 15.97 جنيه مقابل 15.87 جنيه للشراء.