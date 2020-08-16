ضبط عاملين بحوزتهما 2 كيلو حشيش في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طما في سوهاج، من إلقاء القبض على عاملين وبحوزتهما 2 كيلو حشيش ومبلغ 7 آلاف جنيه أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما مفادها قيام كلاً من "علاء.ن.ص" 25 عاما عامل والسابق اتهامه في قضية سرقة، "محمد.ع.ف" 40 عاما عامل والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية تبديد والسابق اتهامه في 3 قضابا "سلاح بدون ترخيص - خيانة أمانة" ويقيمان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز طما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم تنفيذ مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز، أسفرت عن ضبط المتهمين حال ترددهما على دائرة المركز، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل ملك وقيادة الثاني وبحوزتهما 18 قطعة حشيش وزنوا 1 كيلو و800 جرام، مبلغ 7000 جنيهاً، و2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للتنقل بها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.