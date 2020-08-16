غواصون متطوعون ينجحون في استخراج جثة غريق في شاطئ عجيبة

نجح فريق من الغطاسين المتطوعين في مطروح من انتشال غريق من شاطئ عجيبة غرب مدينة مرسى مطروح.

كان شخص غرق، أمس، في شاطئ عجيبة بمرسى مطروح خلال استحمامه في الشاطئ ولم تخرج الجثة من البحر، حتى علم أهل منطقة عجيبة وأبلغوا الغطاسين المتطوعين من أبناء مطروح.

وقال محمد عوض أحد كبار الغطاسين في مطروح، في تصريح لـ"الوطن"، إن الغريق من خارج مطروح جاء في زيارة وغرق خلال نزوله في البحر في شاطئ عجيبة، ولم يتمكن أهله من إخراج جثته، والتي غرقت في عمق البحر، وتحرك فريق من الغطاسين المتطوعين من مطروح منذ فجر الأحد، للبحث عن جثته في البحر واستمروا عدة ساعات حتى عثروا على جثمانه وتسلمه أهله.

وأضاف "عوض": أننا فريقا من الغطاسين المتطوعين لا نتقاضى أجرا على أعمال انتشال الغرقى من الشواطئ في أي مكان، ونحن منتشرين ومتواصلين مع بعض ليس في مدينة مرسى مطروح فقط ولكن في العديد من المحافظات الساحلية كالإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وحتى جنوب سيناء، ونعمل مع بعض بهدف إنقاذ الجثث وتسليمها لأهلها أو الجهات المعنية تطوعا، باجتهاد من المشاركين وبمعدات غطس خاصة بنا، ولا يوجد دعم لنا من الجهات الحكومية المختصة بالغطس والإنقاذ.