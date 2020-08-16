رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي ثاني عظاته بكنيسة الإبراهيمية بالإسكندرية
العظة تأتي في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة بالمحافظات
كتب:
الوطن
03:48 م | الأحد 16 أغسطس 2020
أندريه زكى
يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي ثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية، اليوم الأحد، بالخدمة المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية.
يأتي هذا في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمختلف المحافظات، والتي تشمل الإسكندرية والمنيا والإسماعيلية، بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية.
يُذكر أن الدكتور القس أندريه زكي ألقى أولى عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بمحافظة القاهرة، يوم الأحد الماضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.