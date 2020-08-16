فاتورة إضاءة زنزانة الانفرادي على حساب "المحبوس" في سجون أردوغان

لا يتوقف تنكيل النظام التركي بأصحاب الرأي والمعارضين السياسيين، بإيداعهم السجن دون حقوق أو رعاية صحية، بل إنه يفرض على سجناء الحبس الانفرادي، دفع فاتورة إضاءة الزنزانة، فيما تحرم إدارات السجون من لا يستطيع الدفع من حقه في الكهرباء والنور، وتفرض عليه ظلامًا إضافيًا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وفضح الصحفي التركي المعارض، مراد أجيرل، سياسة إدارات السجون تجاه المحبوسين انفراديًا، وأبدى استياءه الشديد من الفترة التي قضاها محتجزًا بسجن "سيليفري سيزافي"، حيث كان يدفع فاتورة الكهرباء لإضاءة الزنزانة على نفقته الخاصة.

ونقل موقع "تي 24"، عن أجيرل استهزاءه بـ"بيرات البيرق" وزير الخزانة والمالية، صهر رئيس النظام لاتركي رجب طيب اردوغان، خلال لقاء تلفزيوني معه، قال فيه "أنا أيضًا أدعم السيد بيرات البيرق الذي قال إن الحياة رخيصة جدًا"، وكشف أنه دفع فاتورة الكهرباء أثناء فترة احتجازه، وكانت قيمتها 112 ليرة تركية، وذلك مقابل السماح باستخدام الإضاءة في زنزانة الحبس الانفرادي.

وكان النظام التركي، اعتقل مراد أجيرل، الذي عمل بصحيفة "يانجاك"، لمدة 5 أشهر بسجن "سيليفري سيزافي" في زنزانة انفرادية، بسبب كشفه عن أسماء عناصر منظمة المخابرات الوطنية الذين قتلوا في ليبيا.

وشارك أجيرل إحدى فواتير الكهرباء التي دفعها خلال فترة السجن، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، وعلق قائلًا: "على سبيل المثال، كنت مسجونًا بزنزانة معزولة، وعلى الرغم من أنني لم أمتلك لا غلاية أو جهاز تلفزيون بالزنزانة، إلا أنني دفعت فاتورة الكهرباء بقيمة 112 ليرة تركية".